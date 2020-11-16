Швейцарія - Україна: анонс і прогноз на матч Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Ліга націй. Група А4, 6-й тур 17 листопада 2020 року, 21:45 Свісспорарена, Люцерн Збірна Швейцарії - збірна України

У Люцерні відбудеться вирішальний матч за право залишитися у вищому дивізіоні Ліги націй. Швейцарія прийме Україну, і господарів в цій суперечці влаштує виключно перемога.

Швейцарія

Господарі в попередньому турі на своєму полі розписали мирову з Іспанією (1:1). Таким чином, швейцарці продовжили серію без перемог у змаганні до шести поєдинків. Але разом із тим вони залишили собі шанси наступного сезону також виступати у елітному дивізіоні. Тим більше, що вдома швейцарці грають досить пристойно. В основний час команда не програла в попередніх 18 іграх (14 перемог і чотири нічиї). У поєдинку проти України, Володимир Петкович не зможе розраховувати на захисників Сільвана Відмера і Джордана Лотомба, які здали позитивні тести на коронавірус. Крім них швейцарцям не допоможуть Ніко Ельведі і Ремо Фройлер, які отримали дискваліфікацію. Тому наставник альпійців довикликав трьох футболістів, до команди приєднаються захисник Боруссії М Міхаель Ланг, а також півзахисники Мішель Ебішер з Янг Бойз і Пайтім Касамі з Базеля.

Останні матчі збірної Швейцарії:

Ліга націй. Швейцарія - Іспанія 1:1

Контрольний матч. Бельгія - Швейцарія 2:1

Ліга націй. Німеччина - Швейцарія 3:3

Ліга націй. Іспанія - Швейцарія 1:0

Контрольний матч. Швейцарія Хорватія 1:2

Україна

Українці в попередньому турі програли на виїзді команді Німеччини (3:1). Це була четверта поразка команди Андрія Шевченка в попередніх п'яти іграх.

Після неї "жовто-сині" і втратили усі шанси очолити свою групу та вийти у фінал чотирьох. Та Україна ще не гарантували собі і збереження прописки в елітному дивізіоні. Хоча українці зараз випереджають Швейцарію на 3 бали, але нам потрібно не програти або поступитися з різницею в один м'яч, забивши 2+ голи (нас не влаштовує поразка 0:1, 2:1). Проблем додають втрата ключових гравців. Національній команді не допоможуть: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віктор Коваленко, Олександр Караваєв, Віктор Циганков, Артем Кравець, Віталій Миколенко, Денис Попов, Микола Шапаренко, Євген Макаренко, Дмитро Різник та Едуард Соболь. Також під питанням участь у матчі Олександра Зінченка та Руслана Маліновського.

Тому Шевченко вирішив доповнити склад трьома виконавцями із молодіжної команди. Дебютні виклики отримали півзахисники Дніпра-1 Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек Шахтаря Георгій Судаков.

Останні матчі збірної України.

Ліга націй. Німеччина - Україна 3:1

Контрольний матч. Польща - Україна 2:0

Ліга націй. Україна - Іспанія 1:0

Ліга націй. Україна - Німеччина 1:2

Контрольний матч. Франція - Україна 7:1

Статистика особистих матчів

Раніше команди зустрічалися тричі. У двох з трьох ігор колективи розписували нічию. Один матч виграла Україна.

Найпам'ятнішим поєдинком для українських уболівальників однозначно є матч на чемпіонаті світу 2006 року. Тоді українці здобули перемогу у післяматчевих пенальті.

Швейцарія - Україна: цікаві факти

- у попередніх 12 з 16 ігор на своєму полі з офіційним статусом футболісти Швейцарії забивали першими;

- остання очна зустріч між командами завершилася з рахунком 2:1 на користь України;

- Швейцарія ніколи у своїй історії не перегравала Україну;

- Швейцарія не перемагала жодного разу в 7-ми попередніх іграх у всіх турнірах;

- Україна зазнала 4 поразки в 5-ти останніх матчах.

Прогноз букмекерів:

Коефіцієнт на перемогу збірної Швейцарії становить 1,76, а на те, що три очки здобуде команда Андрія Шевченка - 5,00. На нічию коефіцієнт становить 3,75.

Пряма мова:

Капітан збірної Швейцарії Граніт Джака:

"Ми досягли головної мети в матчі з іспанцями - показали, що можемо змагатися з елітної командою і зберегли шанси в цій групі. Тепер потрібно зробити те ж саме в матчі з Україною".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

(буде пізніше)

Прогноз від Чемпіона - 1:1