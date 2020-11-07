Денисов: Зараз йде тендер на телеправа на три сезони єврокубків

Одним з вирішальних факторів перемоги в тендері на телеправа на єврокубки стає ціна.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

Про це заявив сам журналіст.

"Заявку на тендер має подавати медійна юридична особа, яка здійснює своє мовлення на території України.

Як подаються заявки? УЄФА призначає певні дати. Організація надсилає документи, які заповнюються і надсилаються в УЄФА разом із сумою заявки. Суму заявки кожен визначає для себе сам з урахуванням тих чи інших цілей і планів.

УЄФА продає всі типи прав на три сезони. Зараз в Україні йде тендер на сезони, починаючи з 2021 року і закінчуючи 2024 роком. Все проходить строго за термінами. УЄФА - організація дуже сувора. Всі тендери проходять дуже строго, а в контрактах зазначено все до найдрібніших деталей, які тільки можна врахувати.

Одним з вирішальних факторів перемоги в тендері стає ціна. УЄФА вимагає від учасників тендеру підкріпити заявку фінансовими гарантіями. Крім того, УЄФА дуже уважно моніторить медіаринок України.

Також дуже важливим є питання репутації мовника. Це не випадково. За останні 12 років УЄФА двічі обпеклося з компаніями, з якими укладався контракт. Були довгі вибивання боргів. Наш ринок вважається нестабільним. Це зрозуміло, адже ми не можемо порівняти нашу економіку з економікою західних країн.

Що входить в пакет прав? Самі турніри. Всі типи прав. Тобто УЄФА не продає окремо права умовно для тільки супутникових мовників або OTT-сервісів. Права дістаються тому, хто повністю задовольнив фінансові запити УЄФА.

Ставши власником прав, кожен сам вирішує, як він планує їх монетизувати. Також у транслятора є переваги: ​​клуби, які ви показуєте, не мають права тут же розміщувати цей контент на своїх офіційних ресурсах. Вичікують певне тимчасове ембарго (48 годин), після якого клуби можуть викладати матчі у себе на каналах.

Якщо ви стаєте власником телеправ на показ ЛЧ і ЛЄ для своєї країни - ви берете на себе зобов'язання по виробництву матчів. Наприклад, грала Зоря в Запоріжжі. Цей матч виробляли телеканали Футбол, і ми подавали сигнал для інших мовників на весь світ.

Тендери на Лігу чемпіонів, Лігу Європи і Лігу конференцій закриті. Інформація про них не поширюється. Є перелік конфіденційної інформації", - зазначив Денисов.