Денисов отримав результат електронною поштою за 17 хвилин до завершення програми, яка виходить в прямому ефірі

Джерело - Денисов Time.

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це він повідомив у прямому ефірі програми Денисов Time.

"Я тільки що по пошті отримав лист, новина не дуже хороша. Напружуйтеся. Я отримав аналіз - у мене ковід. Я серйозно говорю. Ось так", - сказав Денисов.

Менеджер отримав результат електронною поштою за 17 хвилин до завершення програми, яка виходить в прямому ефірі.

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