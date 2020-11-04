Чигринський вказав на необхідність перемоги над Зорею

Джерело - sport.ua.
АЕКу необхідно перемагати Зорю, аби зберігати шанси на вихід з групи Ліги Європи.
Про це розповів український захисник грецького клубу Дмитро Чигринський.
"Команди двічі програли і опинилися в однаковій ситуації в групі. Чекаю складний матч. Упевнений, обидві команди спробують показати найкращий футбол, але для нас це найважливіший поєдинок у групі.
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Знаю багатьох гравців Зорі, грав проти деяких з них. Найнебезпечнішого футболіста виділяти не буду.
У нас були важкі матчі проти Лестера і Браги, результати негативні. А тому потрібно перемагати завтра, щоб зберегти шанси на вихід з групи", - сказав Чигринський.