Зоря - АЕК: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
|Ліга Європи, Група G
|5 листопада 2020 року, 22:00
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Зоря (Луганськ, Україна) - АЕК (Афіни, Греція)
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Betwinner: 2,88 - 3,32 - 2,56
У третьому турі групового раунду Ліги Європи у Запоріжжі відбудеться матч, в якому зустрінуться Зоря та АЕК. Для обох клубів ця гра буде мати величезне турнірне значення.
Зоря
Колектив Віктора Скрипника поки не зміг набрати жодного балу в поточному розіграші групового раунду Ліги Європи, як і суперник з Греції. У першій грі Зорю в гостях переграв англійський Лестер (0:3). У другому турі "чорно-білі" програли португальській Бразі на своєму полі (1:2). Луганський колектив не знає перемог протягом чотирьох ігор в ЛЄ (три програші і одна нічия). Але в рідних стінах в ЛЄ показники у Зорі непогані. "Чорно-білі" поступилися за підсумками лише одного матчу з попередніх шести. В УПЛ справи теж не найкращим чином складаються. Зоря після 8 турів лише восьма. В останньому турі луганці досить неочікувано втратили очки з дебютантом ліги Інгульцем.
Не зіграють: Заур Махарадзе, Максим Гречкін, Максим Казаков
Останні матчі Зорі:
ПЛ Інгулець - Зоря 1:1
ЛЄ Зоря - Брага 1:2
ПЛ Зоря - Рух 4:0
ЛЄ Лестер - Зоря 3:0
ПЛ Зоря Колос 1:1
АЕК
Клуб з Греції підходить до матчу з аналогічним багажем, аж до однаковості з різницею забитих-пропущених м'ячів. Команда італійського тренера Массімо Каррери не змогла що-небудь протиставити португальської Бразі в гостях (0:3), а також поступилася англійському Лестеру на своєму полі (1:2). Разом з тим, програш від португальського опонента - єдиний для АЕКа за попередніх дев'ять ігор на виїзді (чотири перемоги і чотири нічиї). У чемпіонаті Греції команда українців Євгена Шахавоа та Дмитра Чигринського йде 3-ю, поступаючсь лідерам трьома очками.
Не зіграють: Андре Сімойнш, Леві Гарсія, Вассіліос Хатціеммануіл, Даміан Шиманьська
Останні матчі АЕКа
СЛ AEK - ОФІКрит 2:1
ЛЄ AEK- Лестер 1:2
СЛ Яніна - AEK 0:1
ЛЄ Брага - AEK 3:0
СЛ AEK - ПАОК 1:1
Статистика особистих матчів
На офіційному рівні клуби раніше не зустрічалися.
Орієнтовні склади:
Зоря: Шевченко, Руфаті, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс, Іванісеня, Кочергін, Хомченовський, Юрченко, Кабаєв, Гладкий.
Пряма мова:
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник:
"Зустрічаються дві команди, у яких в турнірній таблиці поки нуль очок. Хочеться ці негативні результати, нарешті, перетворити в позитивні. АЕК - це команда, яка грає не в одну тактичну схему, вони змінюють розстановку в процесі гри, до чого ми і готуємося.
Це сильна команда, але ми готові приймати суперника такого рівня і протистояти йому. Хочемо виграти не тільки для того, щоб реабілітуватися, а й надати собі впевненості, принести очки Україні - на це хочемо себе налаштувати. Хлопці усі готові, всі рвуться в бій, благо є можливість вибирати склад. Ми з нетерпінням чекаємо поєдинку, щоб показати те, на що здатні, і домогтися позитивного результату"
Захисник Зорі Віталій Вернидуб:
Ми дуже серйозно готуємося до майбутньої гри. У нас великі надії на неї, адже ми не змогли набрати потрібних очок в попередніх матчах. Сподіваємося завтра все поміняти в іншу, позитивну для нас, сторону.
У АЕКа є свої нюанси в тактичній побудові і командних діях. Однак ми від своєї гри відходити не будемо. У нас є своя філософія, і ми повинні її дотримуватися, незважаючи на суперника і обставини, в яких знаходимося.
Прогноз Букмекерів.
Аналітики віддають мінімальну перевагу АЕКу. На перемогу греків можна поставити з коефіцієнтом 2.56, на нічию - 3.32, а на перемогу Зорі - 2.88.
Факти:
- Склад Зорі у два рази дешевше складу АЕКа. Найдорожчим гравцем грецького клубу є Марко Лівая (4.5 млн).
- У складі АЕКа грає два укранці: Євген Шахов та Дмитро Чигринський.
- У попередніх семи з 10 домашніх ігор Зорі в Лізі Європи другий тайм був більш результативним, ніж перша половина
- У попередніх семи іграх АЕКа на виїзді в ЛЄ забивали обидві сторони
- Нічия за підсумками першого тайму фіксувалася в попередніх 13 з 17 домашніх ігор Зорі в Лізі Європи
Прогноз Чемпіона.
Для обох команд гра може бути доленосною. Прогноз 1:1