Ліга чемпіонів. Барселона - Динамо Київ 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Барселона мінімально перемагає Динамо, але кияни попри усі проблеми змогли продемонструвати гідну гру.

90' З дальньої позиції пробивав Трінкао, але Нещерет забрав м'яч у руки.

90' Циганков віддав на Кендзьору, той прострілив, але м'яч пройшов повз усіх гравців.

90' 3 хвилини додав арбітр до основного часу!

90' Порушили кияни правила у штрафному майданчику.

89' Циганков виконав подачу, але тер Штеген кулаком вибив м'яч. У підсумку вдалося заробити ще один корнер.

87' Кендзьора виконував подачу, але м'яч від Альби полетів на кутовий.

85' Заміна від Мірчі Луческу. Замість Віталія Буяльського на поле вийшов Богдан Лєднєв.

84' Могли втікати у контратаку кияни, але Вербич нічого не вигадав краще ніж віддати назад.

83' Заміна у складі Барселони. Замість Педрі на поле вийшов Карлос Аленья.

82' Шабанов заробив кутовий, але де Пена виконав погану подачу, м'яч перетнув лінію воріт.

80' Дембеле потужно пробив у ближній кут, але Нещерет зробив ще один неймовірний сейв.

79' Пішла подача, але відбилися захисники киян.

78' Де Йонг подавав у штрафний майданчик, але захисник вибив головою м'яч на кутовий.

77' Намагався прорватися Трінкао у штрафний майданчик, але в підсумку втратив він м'яч у боротьбі.

75' ГООООЛ! Відіграє один м'яч Динамо! Відбувся простріл у штрафний майданчик, Вербич пробив, але його удар потягнув тер Штеген, на щастя Циганков був перший на добиванні і Віктор завдав вирішальний постріл у порожні ворота.

73' Ще дві заміни від Кумана: Ленгле та Трінкао вийшли на поле, відпочівати пішли Бускетс та Фаті

72' Буяльський в центрі поля дуже грубо влетів ззаду в Бускетса, моментально показує жовту картку хавбеку киян арбітр.

71' Подвійна заміна від Динамо. Супряга та Родрігес пішли відпочивати, проявити себе мають змогу Вербич та де Пена.

70' Мессі обіграв чотирьох суперників, увійшов до штрафного майданчика киян, але ось пробити акцентовано у аргентинця не вийшло.

68' Циганков знову опинився перед воротарем Барселони, але тер Штеген знову опинився сильнішим. Бенефіс обох голкіперів ми спостерігаємо сьогодні.

66' Альба закинув м'яч на Роберто, який з метра пробивав головою по воротах, але черговий сейв зробив Нещерет!

65' Гол! Піке подвоює рахунок! Фаті класно подав у штрафний майданчик, там Піке випригнув вище за Попова і відправив м'яч у дальній кут.

63' Намагався Мессі прорватися по центру, але Буяльський зупинив Ліонеля.

61' Де Йонг покотив м'яч на Фаті, який спробував обіграти відразу двох захисників Динамо, але Кендзьора виявився сильнішим у цій боротьбі.

59' Подвійна заміна у складі Барселони. Замість П'янича та Грізманна вийшли Роберто та Дембеле.

57' Пробивав Мессі, але Нещерет у класному стрибку потягнув цей удар.

56' Збив Буяльський Бускетста біля штрафного майданчика, небезпечний стандарт для каталонців.

55' Фаті біля штрафного майданчика Динамо наступив на ногу Попову.

54' Шабанов пробивав після подачі з кутового, але вийшло дуже неточно.

53' Родрігес класно вивів Супрягу один на один, але тер Штеген ногою зачепив м'яч - буде кутовий.

52' П'янич довгою передачею намагався вивести Фаті на ударну позицію, але вийшло надто сильно, м'яч пішов за лицьову лінію.

50' Педрі у центрі поля порушив правила проти Шабанова, штрафний для Динамо.

48' Гол забив Кендзьора після подачі з кутового, але суддя відмінив взяття воріт - м'яч вилетів за межі поля під час навісу.

47' Циганков виходив один на один, але тер Штеген виявився сильнішим у цій дуелі, буде кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, Динамо мінімально поступається Барселоні, хоча обидві команди могли забити.

45' Ще одна нагода у "блаугранас" Фаті з-під захисників пробивав, але Нещерет встиг згрупуватися і відбити м'яч.

45' І ще один шанс у каталонців. Мессі увірвався в штрафну і пробивав у дальній кут, м'яч, рикошетом від Забарного, ледь не залетів у дальній кут.

44' Дест покотив м'яч з правого флангу в штрафну на Педрі, а той в дотик пробивав по воротах, в красивому стрибку рятує свою команду Нещерет.

43' З лівого флангу пішла подача у воротарський майданчик київської команди, але спокійно виграють там м'яч гравці оборони.

42' Альба якимось дивом зберіг м'яч на лівому фланзі і тут же прострілив уздовж воріт, але надійно грає в своєму штрафному майданчику Попов, кутовий буде.

40' Фаті отримав передачу від Мессі на лівому фланзі і спробував з важкої ситуації закрутити м'яч у дальній кут, але у ворота не влучив.

38' Дест на правому фланзі пішов від Циганкова і виконав подачу на ближню штангу, але нікого з партнерів там не виявилося.

36' З правого флангу пішла подача в штрафний майданчик господарів, звідки головою пробивав у протихід тер Штегену Буяльський, але німецький голкіпер якимось дивом рятує свою команду.

34' Шабанов класно пройшов Деста, американець завалив Артема, але свисток арбітра промовчав.

32' Дест з правого флангу виконував подачу, але захисники Динамо розрядили обстановку

30' Мессі м'яко закинув м'яч на дальню штангу, де боролися відразу кілька гравців Барселони, але вище за всіх вистрибнув Родрігес і відвів загрозу від своїх воріт.

28' Контролює м'яч Динамо, але до гостроти справа не доходить.

26' У штрафному майданчику Динамо сталася пожежа, але Педрі в підсумку сфолив проти Буяльського.

24' Непогану контратаку розгорнули гравці Динамо, але Родрігес віддав неточний пас у штрафний майданчик на Буяльського.

22' Циганков після розіграшу кутового класно прострілив у центр, але Тер Штеген перехопив цей пас.

20' Намагається Динамо вийти в атаку дальніми передачами, але ці паси перехоплюють гравці Барселони.

18' Мессі класно увірвався у штрафний майданчик і пробив по воротах, але удар Ліонеля потягнув Нещерет.

17' Виконував подачу Циганков після пасу, але ніхто на цей навіс не відгукнувся.

16' Подавав Циганков, але гравці Барселони відбилися, на підбирані Віктор заробив кутовий у боротьбі з Фаті.

15' Дест збив Родрігеса на фланзі, небезпечний штрафний для Динамо.

14' Фаті на фланзі накрутив двох гравців Динамо і пробив по воротах, але Нещерет врятував свою команду.

12' Намагається Барселона відразу пресингувати Динамо після втрати м'яча, але через Нещерета снаряд переправляється у центр поля.

10' Шабанов віддав з флангу на Андрієвського той намагався пробити, але Грізманн у підкаті перехопив м'яч.

8' Фаті прорвався по флангу, прибрав м'яч під себе і пробив по воротах Нещерет потягнув, але м'яч відлетів на Грізманна, який не влучив у порожні ворота!

7' Дест класно прострілив з правого флангу, Педрі потужно пробив, але м'яч від поперечини відлетів у поле.

6' Гол! Барселона виходить вперед! Мессі поклав м'яч точно у кут!

5' Пенальті у ворота Динамо! Попов збив Мессі у штрафному майданчику!

4' Фаті класно прорвався по флангу і прострілив на Грізманна, але м'яч на кутовий перевів Нещерет.

3' Мессі закидав м'яч на фланг, туди вбігав Альба, але точну передачу він виконати не зміг.

2' Контролює Барселона м'яч на початку, але до ударів справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле! Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Раніше Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів проти Барселони.

Стали відомі стартові склади команд на матч.

Динамо зустрінеться з Барселоною у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 4 листопада, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.