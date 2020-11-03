Куман: Барселоні доведеться дуже постаратися, аби перемогти Динамо

Барселоні буде важко перемогти Динамо у 3 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Роналд Куман.

"Наша мета на завтрашній матч - добре зіграти, створювати небезпечні моменти і перемогти. Ми обговорили питання щодо коронавірусу, знаємо, що у Динамо є проблеми. Сподіваюся, що ми зможемо зіграти. Барселоні доведеться дуже постаратися, аби перемогти. Ми вже бачили схожі проблеми у Шахтаря, який обіграв Реал.

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Мені подобається ставлення нашої команди до роботи, бажання. Втім, нам потрібно додати в реалізації. Ми створюємо багато моментів, але програємо матчі... Моє майбутнє - нині це не головне питання. Мені дуже комфортно з командою. Це відмінний клуб, в якому я сподіваюся залишитися надовго", - сказав Куман.