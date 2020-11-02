Без 13 гравців основи: Динамо назвало заявку на матч з Барселоною

У заявку увійшло 19 гравців

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді зіграє проти Барселони.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

На матч у Іспанію вирушило 19 гравців:

Воротарі: Нещерет, Моргун, Ігнатенко;

Захисники: Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;

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Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Лєднєв, Циганков, Шепелєв;

Форварди: Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.

У зв'язку з позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді в Барселоні цілий ряд гравців, а саме: Бущан, Бойко, Миколенко, Караваєв, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаїшвілі та Дуелунд.

Не зможе взяти участь у матчі і Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку та пропустить гру через дискваліфікацію

Також, матч через травми пропусять Микита Бурда, Олександр Тимчик і Володимир Костевич.

Матч відбудеться у середу, 4 листопада, о 22:00 за київським часом.