Динамо підтвердило спалах коронавірусу у команді

Коронавірус виявили у Цітаішвілі, Гармаша, Дуелунда, Караваєва, Белуце та Шапаренка

Джерело - ФК Динамо.

Напередодні вильоту на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Барселони гравці, тренерський штаб і персонал першої команди Динамо здали обов'язкові тести на COVID-19 в сертифікованій УЄФА лабораторії.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цітаішвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце і Миколи Шапаренка.

Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса і чотирьох представників персоналу команди.

Всі динамівці, у яких виявлено коронавірус, знаходяться на самоізоляції і почуваються задовільно.

Раніше офіційно повідомлялося, що в київському клубі позитивний тест на коронавірус здали воротарі Георгій Бущан, Денис Бойко та захисник Віталій Миколенко.

Нагадаємо, Циганков перевершив досягнення Белькевича.