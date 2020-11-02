Динамо підтвердило спалах коронавірусу у команді

Джерело - ФК Динамо.
Напередодні вильоту на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Барселони гравці, тренерський штаб і персонал першої команди Динамо здали обов'язкові тести на COVID-19 в сертифікованій УЄФА лабораторії.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цітаішвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце і Миколи Шапаренка.
Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса і чотирьох представників персоналу команди.
Всі динамівці, у яких виявлено коронавірус, знаходяться на самоізоляції і почуваються задовільно.
Раніше офіційно повідомлялося, що в київському клубі позитивний тест на коронавірус здали воротарі Георгій Бущан, Денис Бойко та захисник Віталій Миколенко.
Нагадаємо, Циганков перевершив досягнення Белькевича.