Трійку замкнув Аякс

Джерело - Бомбардир.

Шахтар і Динамо стали наймолодшими командами в перших двох турах Ліги чемпіонів за середнім віком гравців.

Про це повідомляє Wyscout.

Середній вік "гірників" у матчах з Реалом та Інтером склав 23,2 роки.

Динамо на другому місці з показником - 24,4.

Рейтинг команд ЛЧ за середнім віком гравців у перших турах:

1. Шахтар - 23,2 року

2. Динамо - 24,4

3. Аякс - 24,4

4. Ред Булл Зальцбург - 24,7

5. Лейпциг - 25,2

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Боруссією у рамках 3 туру ЛЧ. Барселона буде приймати Динамо.