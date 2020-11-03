Джерело - Бомбардир.
Шахтар і Динамо стали наймолодшими командами в перших двох турах Ліги чемпіонів за середнім віком гравців.
Про це повідомляє Wyscout.
Середній вік "гірників" у матчах з Реалом та Інтером склав 23,2 роки.
Динамо на другому місці з показником - 24,4.
Рейтинг команд ЛЧ за середнім віком гравців у перших турах:
1. Шахтар - 23,2 року
2. Динамо - 24,4
3. Аякс - 24,4
4. Ред Булл Зальцбург - 24,7
5. Лейпциг - 25,2
Нагадаємо, Шахтар зіграє з Боруссією у рамках 3 туру ЛЧ. Барселона буде приймати Динамо.