 Скрипник: Зоря у перші хвилини матчу з Брагою залишилась в роздягальні | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник: Зоря у перші хвилини матчу з Брагою залишилась в роздягальні

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Скрипник: Зоря у перші хвилини матчу з Брагою залишилась в роздягальні
#Зоря, #Скрипник, #Брага

Джерело - footballua.tv.

Зоря поступається класом португальській Бразі.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Ми програли дуже хорошій команді, яка технічна, зіграна. Дуже шкода, що в першу 5-хвилинку ми залишилися в роздягальні, а не вийшли на поле. І результат - наш максимум. Те, що проходить в УПЛ, в єврокубках не працює. І ми награли на голи, але не використали свої шанси. І все ж лаяти свою команду не можу, було бажання. Однак якість у суперника була вища, ніж у нас.

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Єдиний камінь в наш город - включилися після 0:2, а не на старті. А коли час йшов, то віра пропадала. Гол у компенсований час - вітамінка, а не таблетка.

Якщо брати загалом, то ми десь поступаємося Бразі", - сказав Скрипник.

Нагадаємо, Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи.

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