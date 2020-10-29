Підопічні Скрипника зазнали другої поразки у Лізі Європи

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги Європи луганська Зоря приймала португальську Брагу.

Ліга Європи

Група G

2 тур, 29 жовтня

Зоря - Брага 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Паулінью, 0:2 - 11 Гайтан, 1:2 - 90+6 Іванисеня

Брага: Матеус, Орта, Есгаю, Віана, Да Сілва, Кармо, Моура, Кастру, Франсержіу, Гайтан, Паулінью.

Зоря: Васіл, Вернидуб, Хомченовський, Цвек, Фаворов (Перович 87), Юрченко (Абу Ханна 87), Іванисеня, Назарина, Луньов (Гладкий 62), Кочергін, Кабаєв (Сайядманеш 81).

Попередження: Кочергін 35, Кабаєв 48 - Карму 29, Франсержіо 79, Сілва 85

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