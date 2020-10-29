Мораес та Кривцов повернулися у загальну групу Шахтаря

Гравці провели повноцінне тренування з командою

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес та захисник Сергій Кривцов повернулися до тренувань з командою.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"Повноцінно до тренувального процесу повернулись захисник Сергій Кривцов і нападник Жуніор Мораес – обидва вже працюють у загальній групі", - йдеться в повідомленні.

Окремі програми відновлення наразі у Віктора Коваленка, Дентіньо, Фернандо, Євгена Коноплянки, Максима Малишева та Ісмаїлі.

Шахтар завтра, 30 жовтня, зіграє матч 8 туру УПЛ проти Маріуполя. Початок о 19:00.

Раніше, Шахтар вдома зіграв з Інтером внічию.