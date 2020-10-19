Луческу розповів, чому продовжує тренувати великий клуб в 75 років

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу в 75 років зберігає мотивацію працювати на найвищому рівні.

Про це заявив сам фахівець.

"Я знаходжу мотивацію у своїй пристрасті до футболу. Минулого року я намагався зупинитися, тому що 50 років працював без перерви, ніколи не брав творчу відпустку, як інші тренери. Я хотів працювати. Я спробував зупинитися минулого року, але це було неможливо. Я хотів повернутися. Я сказав собі, що як і раніше можу дати багато футболу, особливо молодим гравцям. Тому я повернувся і відчуваю себе чудово.

Ця пристрасть продовжує рухати тебе вперед. Я намагаюся зрозуміти інших людей, а також поважати і приймати культуру країни, в яку приїжджаю, оскільки між країнами існують культурні відмінності, навіть відносно футболу. Будучи тренером-мандрівником, яким я є, ти чиниш саме так, тому що хочеш познайомитися з різними культурами, людьми, історією, географією і багатьом іншим. Куди б ти не прийшов, важливий не тільки футбол", - сказав Луческу.