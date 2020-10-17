Динамо переграло Рух у 6 турі УПЛ

Кияни забили по голу у кожному з таймів

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру УПЛ київське Динамо на виїзді перемогло львівський Рух.

У першому таймі матчу Де Пена вивів вперед Динамо. Після перерви Рух більш активніше заграв в атаці, але пропустили ще один гол.

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 17 жовтня

Рух - Динамо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Де Пена, 0:2 - 90+1 Родрігес

Рух: Бандура - Копина, Дуць, Стаменковіч, Гліха - Мартинюк - Климчук (М.Мисик 46), Р.Русин, Брікнер (Федорчук 46), Бойчук - Кондраков (Кухаревич 46)

Динамо: Бущан - Караваєв, Забарний, Попов, Миколенко (Кендзьора 69) - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський (Шепелєв 85), Де Пена (Родрігес 80) - Супряга (Вербіч 70)

Попередження: Климчук 7, Мартинюк 59

Нагадаємо, Забарний подорожчав в 20 разів за версією Transfermarkt.