Президент Інгульця відмовився переносити матч з Олександрією

Незважаючи на кількість хворих на коронавірусу команди УПЛ мають грати матчі згідно із календарем.

Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"У нас теж 8 людей хворіє. Я сказав, що якщо нікому вийти на поле - буде грати U-19, але грати ми будемо відповідно до календаря. При будь-яких обставинах гратимемо. Навіть коли не буде в нас 13 гравців основного складу. Ми додамо U-19 і U-21, але все одно будемо грати.

Вчора було 8 хворих, а сьогодні вже 11. При будь-яких розкладах, як би там не було, підтягнемо U-19, але ми вийдемо на поле. Будь в суперниках Олександрія або київське Динамо. Будемо грати! Не пропустимо жодної гри", - розповів Поворознюк.