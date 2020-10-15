Джерело - Чемпіон.
Результати ПЛР-тестів Олександрії від 13 жовтня виявили 27 позитивних результатів на коронавірус у гравців і персоналу клубу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Імена хворих не уточнюються.
15 інфікованих перебувають на самоізоляції за місцем проживання батьків, за 11 спостерігають сімейні лікарі Олександрії, за 1 - районна лікарня.
У всіх нормальна температура, інших симптомів хвороби теж немає.
ПЛР-тести від 13/10: нажаль, 27 позитивних результатів серед гравців та персоналу клубу.— FC Olexandriуa (@FCO1948) October 15, 2020
Наразі 15 захворівших на самоізоляції за місцем проживання батьків, 11 спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, 1 - районної лікарні. У всіх температура в нормі, симптомів COVID немає pic.twitter.com/JVSrcBleex
Раніше повідомлялося про 14 випадках коронавірусу в команді.
Наступний матч олександрійців запланований на 18 жовтня, в 6-му турі УПЛ підопічні Володимира Шарана мають прийняти Інгулець.