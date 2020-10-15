Імена хворих не уточнюються

Джерело - Чемпіон.

Результати ПЛР-тестів Олександрії від 13 жовтня виявили 27 позитивних результатів на коронавірус у гравців і персоналу клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Імена хворих не уточнюються.

15 інфікованих перебувають на самоізоляції за місцем проживання батьків, за 11 спостерігають сімейні лікарі Олександрії, за 1 - районна лікарня.

У всіх нормальна температура, інших симптомів хвороби теж немає.

ПЛР-тести від 13/10: нажаль, 27 позитивних результатів серед гравців та персоналу клубу.

Наразі 15 захворівших на самоізоляції за місцем проживання батьків, 11 спостерігаються у сімейних лікарів Олександрії, 1 - районної лікарні. У всіх температура в нормі, симптомів COVID немає pic.twitter.com/JVSrcBleex — FC Olexandriуa (@FCO1948) October 15, 2020

Раніше повідомлялося про 14 випадках коронавірусу в команді.

Наступний матч олександрійців запланований на 18 жовтня, в 6-му турі УПЛ підопічні Володимира Шарана мають прийняти Інгулець.