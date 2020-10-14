Родрі назвав причину пропущеного голу від Циганкова

Гравців збірної Іспанії думки про атаку відвернули увагу від захисту власних воріт.

Про це розповів півзахисник Родрі.

"У нас була одна мета протягом всього матчу – забити гол. Від першої хвилини до останньої. Можливо, думки про атаку відволікли нас, можливо, тому виникли проблеми в обороні, і через це пропустили вирішальний гол.

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Хоча команда зібрана з різних клубів, ми є одним цілим. У нас немає жодних проблем у колективі. Прекрасно всі спілкуємося, не думаємо про клубні справи.

Мабуть, через величезне бажання пропустили вирішальний гол. Часто таке буває, що лізеш зі шкіри, а суперник ловить тебе і вириває перемогу", – сказав Родрі.