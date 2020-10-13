Збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй

Підопічні Шевченка вдома переграли фаворита

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі Ліги націй УЄФА збірна України у Києві приймала Іспанію.

У першому таймі матчу кілька раз українців виручив голкіпер Бущан. Видовищним був сейв голкіпера після удар Рамоса зі штрафного. На початку другого тайму матчу Зубков і Ярмоленко загострювали гру біля воріт іспанців, але безуспішно. А на 76-ій хвилині матчу після чудової передачі Ярмоленка Циганков реалізував вихід один на один з голкіпером Іспанії.

Ліга націй УЄФА

4 тур, 13 жовтня

Ліга А.

Група 4

Україна - Іспанія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 76 Циганков

Україна: Георгій Бущан - Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Едуард Соболь - Сергій Сидорчук (Віктор Коваленко 60), Євген Макаренко, Микола Шапаренко - Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Олександр Зубков (Віктор Циганков 65)

Іспанія: Давід де Хеа - Хесус Навас, Пау Торрес, Серхіо Рамос, Серхіо Регілон - Мікель Меріно (Дані Себальос 46), Серіхо Каналес (Дані Ольмо 73), Родрі - Адама Траоре, Родріго (Мікель Оярсабаль 58), Ансу Фаті (Ферран Торрес 58)

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