Тренер вказав на шанси збірної України у грі проти Іспанії

Збірна України буде мати свої шанси, коли зможе поламати план іспанців на матч.

Про це розповів український тренер Юрій Бакалов.

"Збірна України потрапила в Лізі націй до важкої групи з ТОП-командами. Упевнений, попри негативні результати у матчах з Францією і Німеччиною, ці ігри все треба занести в актив збірної. Після торішньої ейфорії ми все зрозуміли, що потрібно ще багато працювати для досягнення високого рівня. У будь-якому випадку у нас перспективна команда.

Коронавірус вдарив по багатьом збірним, але так вийшло, що з точки зору кадрів у результаті ми постраждали, здається, більше за всіх. Звичайно, у матчі з іспанцями Україні буде складно. Українці гратимуть від оборони, багато часу доведеться проводити без м'яча. Відкритого футболу у грі з Іспанією не буде. Якщо вдасться оламати їхній план, зіграти щільніше, тоді будуть шанси на позитивний результат", - відзначив Бакалов.