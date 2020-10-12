Гравець провів перший тайм проти Франції і повний матч з Німеччиною

Скаути Мілана спостерігали за матчами збірної України проти Франції (1:7) і Німеччини (1:2).

Про це повідомляє Calciomercato.

Особлива увага була прикута до захисника Динамо Віталію Миколенку. Мілану подобається його здатність грати центрального захисника, а також поєднання техніки та фізичних даних.

Гравець провів перший тайм проти Франції і повний матч з Німеччиною.

Раніше неодноразово з'являлася інформація про інтерес Мілана до українського захисника.

Повідомляється, що Динамо оцінює Миколенко в 12 млн євро.

У минулому сезоні захисник зіграв в 23 матчах "Динамо" в УПЛ, де забив 3 голи і віддав 5 асистів.

Нагадаємо, Луческу вніс у свою символічну збірну Миколенка та Ракицького.