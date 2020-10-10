Луческу вніс у свою символічну збірну Миколенка та Ракицького

Головний тренер Динамо Мірча Луческу склав символічну збірну з гравців, з якими працював.

Про це повідомляє FC Internews.

"У воротах Пальюка. Чотири захисника: Дзанетті, Бергомі, Ракицький і зліва мій нинішній гравець Миколенко. Потім два півзахисника - Пірло і Фернандіньо. Альтернативний варіант - Сімеоне. Далі Хаджі або Дуглас Коста, Роберто Баджо і Вілліан. Попереду - Роналдо. Феномен", - сказав Луческу.