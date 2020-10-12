 Ротань на матч з Північною Ірландією взяв 18 гравців | Футбол | Champion.com.ua
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Ротань на матч з Північною Ірландією взяв 18 гравців

Сьогодні 13:33 349 0
Українська молодіжка вирушила на матч відбору Євро-2021
Ротань на матч з Північною Ірландією взяв 18 гравців
#Ротань

Джерело - УАФ.

Молодіжна збірна України о 10.00 чартерним рейсом з аеропорту Бориспіль вилетіла в Белфаст, звідки автобусом перебереться в місто Баллімен, яке розташований в 45 км від столиці Північної Ірландії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Саме там команда Руслана Ротаня зіграє черговий поєдинок відбору Євро-2021.

Відразу після матчу з Румунією збірна втратила основного голкіпера - Дмитро Різник був довикликаний в національну команду. Також Руслан Ротань не зможе розраховувати на Романа Вантуха, Ореста Лебеденка, Богдана Білошевського і Максима Луньова. Замість них були довикликані Анатолій Трубін, Богдан Лєднєв і Назарій Русин.

Всього Руслан Ротань зможе розраховувати на 18 гравців.

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ).

Захисники: Денис Попов, Олександр Сирота, Данило Скорко (всі - Динамо Київ), Владислав Дубінчак (Дніпро-1 Дніпро).

Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Володимир Бражко, Богдан Лєднєв (всі - Динамо Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (всі - Дніпро-1 Дніпро), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (всі - Маріуполь).

Нападники: Данило Сікан (Маріуполь), Ілля Шевцов (Десна Чернігів), Назарій Русин (Динамо Київ).

Після семи матчів у команди Руслана Ротаня 10 очок і третє місце в турнірній таблиці групи 8.

Поєдинок Північна Ірландія - Україна відбудеться у вівторок, 13 жовтня. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.

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