Ротань на матч з Північною Ірландією взяв 18 гравців

Джерело - УАФ.
Молодіжна збірна України о 10.00 чартерним рейсом з аеропорту Бориспіль вилетіла в Белфаст, звідки автобусом перебереться в місто Баллімен, яке розташований в 45 км від столиці Північної Ірландії.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Саме там команда Руслана Ротаня зіграє черговий поєдинок відбору Євро-2021.
Відразу після матчу з Румунією збірна втратила основного голкіпера - Дмитро Різник був довикликаний в національну команду. Також Руслан Ротань не зможе розраховувати на Романа Вантуха, Ореста Лебеденка, Богдана Білошевського і Максима Луньова. Замість них були довикликані Анатолій Трубін, Богдан Лєднєв і Назарій Русин.
Всього Руслан Ротань зможе розраховувати на 18 гравців.
Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ).
Захисники: Денис Попов, Олександр Сирота, Данило Скорко (всі - Динамо Київ), Владислав Дубінчак (Дніпро-1 Дніпро).
Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Володимир Бражко, Богдан Лєднєв (всі - Динамо Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (всі - Дніпро-1 Дніпро), Максим Чех, Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (всі - Маріуполь).
Нападники: Данило Сікан (Маріуполь), Ілля Шевцов (Десна Чернігів), Назарій Русин (Динамо Київ).
Після семи матчів у команди Руслана Ротаня 10 очок і третє місце в турнірній таблиці групи 8.
Поєдинок Північна Ірландія - Україна відбудеться у вівторок, 13 жовтня. Початок зустрічі о 20:00 за київським часом.