Прогнози на матчі Ліги націй від Олександра Шовковського

Джерело - Чемпіон.

До нас знову повертається Ліга націй та матчі збірних. Вболівальників чекає відразу декілька цікавих протистоянь, які обов'язково сподобаються навіть найвибагливішим шанувальникам футболу. Як можуть завершитися матчі найсильніших національних команд аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Франція - Португалія: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 2.3

Це фактично прихований фінал у групі. Хто переможе на "Стад де Франс", той матиме значно кращі шанси на перше місце. До речі, Франція досі не взяла реванш у португальців за поразку у фіналі домашнього Євро-2016.

Чинні чемпіони світу стартували в нинішньому розіграші Ліги націй з 2 перемог: над Швецією (1:0) і Хорватією (4:2). Французи перемогли в 8 з 9 останніх офіційних матчів. На своєму полі Франція виграла 6 з 7 останніх матчів в усіх турнірах.

Португальці є чинними володарями трофея Ліги націй. У нинішньому розіграші турніру команда перемогла Хорватію (4:1) і Швецію (2:0). У 10 останніх офіційних матчах збірна Португалії здобула 9 перемог. На виїзді португальці виграли 4 з 5 останніх матчів. До речі, востаннє вони програвали рік тому в Києві збірній України (1:2).

Франція - Португалія. Прогноз

Реванш може і не статися. Захист Португалії гідний атаки Франції, тому ніхто не здивується, якщо все завершиться результативною нічиєю. Чекаємо на голи від Роналду і Мбаппе.

Прогноз на матч Англія - Бельгія: команди заб’ють більше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.9

Команда Гарета Саутгейта планує продовжити домашню серію перемог і обіграти лідера групи і лідера рейтингу ФІФА. У Бельгії свої плани і своя переможна серія. Тому на "Вемблі" чиясь серія точно обірветься.

Після гостьової перемоги в першому турі Ліги націй над ісландцями (1:0), англійці зіграли на виїзді внічию з данцями (0:0). У команди Саутгейта 5-матчева безпрограшна серія в офіційних поєдинках (4 перемоги і 1 нічия), в якій команда не пропустила жодного м’яча.

Поразка від збірної Чехії в жовтні 2019 року (1:2) стала єдиною для англійців в основний час в останніх 15 офіційних зустрічах (10 перемог і 4 нічиї). Вдома збірна Англії виграла в 5 попередніх матчах на офіційному рівні із загальним рахунком 23:4.

Бельгійці стартували в Лізі націй з 2 перемог в групі. Спочатку команда на виїзді обіграла данців (2:0), а потім на своєму полі розгромила ісландців (5:1).

Перед виїздом до Англії у збірної Бельгії 12-матчева виграшна серія в офіційних поєдинках і вражаюча різниця голів 47:4. На виїзді команда Роберто Мартінеса не втрачає очок вже 6 офіційних матчів поспіль.

Англія - Бельгія. Прогноз

На "Вемблі" Англія мало кого відпускає, але об’єктивно Бельгія сильніша. Мінімум гості не програють, а в ідеалі – бельгійці переможуть, забивши кілька м’ячів.

Прогноз на матч Польща – Італія: італійці заб’ють щонайменше двічі. Коефіцієнт 2.08

Після двох турів Італія лідирує у своїй групі Ліги націй – у команди Роберто Манчіні чотири очки. Польща має три. Отже матч ще не вирішальний, але досить важливий з турнірної точки зору.

Поляки розпочали виступ у Лізі націй з поразки на полі Нідерландів (0:1), і це був дуже складний матч – гості завдали лише два удари. З Боснією, знову на виїзді, вже було легше – хоча Польща й пропустила першою, але ж володіла великою перевагою, та перемогла з рахунком 2:1. Напередодні зустрічі з Італією Польща розбила Фінляндію – 5:1. І це без Роберта Левандовського, найкращого бомбардира Європи минулого сезону.

Цікаве питання: де ж справжня збірна Італії? Чи це та команда, яка з величезним трудом здобула нічию проти Боснії, чи та, що в гостях перемога Нідерланди? Товариський матч з Молдовою не допоміг знайти відповідь – Манчіні перевірив резервістів, які розтрощили суперника з рахунком 6:0.

Польща – Італія. Прогноз

У листопаді 2018-го Польща поступилася Італії вдома 0:1, пропустивши у компенсований час, але Роберто Манчіні тоді лише починав роботу з командою. Якщо Італія зіграє так, як проти Нідерландів, то має брати три очки і забивати більше, ніж один раз.