 Луческу: Я зіпсував стосунки з уболівальниками Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - Німеччина: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Сьогодні 11:35 531
Красюк: У 2021 році плануємо для Берінчика три бої
Сьогодні 10:25 751
Берінчик: Все вдалося зробити, що планував у рингу
Сьогодні 09:25 1169
Сабо: Наші гравці літають в хмарах, матч із Францією показав їх рівень
Сьогодні 08:55 762
Ротань: У складі збірної України U-21 три випадки коронавірусу
Сьогодні 08:24 466
Берінчик дострокового переміг Сіміона у поєдинку за титул Інтернаціонального чемпіона WBO
Вчора 22:58 1478
Берінчик - Сіміон: Як це було
Вчора 22:53 4917
У Шахтарі 18 випадків COVID-19: Марлос і Коваленко повертаються у збірну України
Вчора 21:42 1027
Будівельник представив нового головного тренера
Вчора 18:46 1506
Соломон: Олімпійський не належить Динамо
Вчора 17:59 3110 4
Блоги
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка Valeriy Ruchka
Вчора 12:26 5745
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів Valeriy Ruchka
Вчора 11:21 1376 3
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 10:44 1311 1
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги Valeriy Ruchka
Вчора 10:01 578
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів Андрій Твердохліб
07.10.2020 23:31 3249
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана Андрій Твердохліб
07.10.2020 22:42 987
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України Андрій Твердохліб
07.10.2020 22:32 624
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
07.10.2020 19:34 267
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання Valeriy Ruchka
07.10.2020 15:33 1876
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком Valeriy Ruchka
07.10.2020 13:03 672
Підсилення з АПЛ. Як грає новачок Динамо Тудор Белуце
Підсилення з АПЛ. Як грає новачок Динамо Тудор Белуце Valeriy Ruchka
07.10.2020 11:20 1506
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ Valeriy Ruchka
06.10.2020 18:27 453
Легенда дня: 45 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Легенда дня: 45 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Valeriy Ruchka
06.10.2020 14:29 5574
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять"
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Valeriy Ruchka
06.10.2020 14:23 5994
Козацький марш для Москви: найкращий вихід Володимира Кличка в ринг
Козацький марш для Москви: найкращий вихід Володимира Кличка в ринг Valeriy Ruchka
06.10.2020 11:42 10907 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:53 Футбол Прогнози на матчі Ліги націй від Олександра Шовковського 279
13:51 Баскетбол Будівельник підписав контракт із Кожем'якіним 82
13:47 Футбол Україна - Німеччина: прогноз на матч 106
13:33 Футбол Стартував продаж квитків на матч Динамо - Ювентус 173
13:15 Футбол Реал заявив Луніна на Лігу чемпіонів 453
12:57 Баскетбол Джордан: Мотивація ніколи не повинна залишати гравця 344
12:41 Футбол Хавбек Миная увійшов до тренерського штабу закарпатського клубу 400
12:25 Баскетбол Київ-Баскет - Одеса 74:54. Огляд матчу 391
12:17 Блог Берінчик - Сіміон: фотогалерея поєдинку 243
12:09 Футбол Аллегрі провів зустріч з новими власниками Роми 553
11:51 Бокс Призначено дату бою Гарсія - Кемпбелл 669
11:35 Футбол Україна - Німеччина: анонс і прогноз на матч Ліги націй 531
11:33 Футбол Тоттенгем хоче повернути Еріксона у січні 554
11:15 Бокс Тактаров: Усик - улюблений боксер з найбільш гідною громадянською позицією 841 1
10:58 Блог Відома блогерка фантастично виконала гімн України перед поєдинком Берінчик - Сіміон 369
10:57 Футбол Луческу: Я зіпсував стосунки з уболівальниками Шахтаря 1842
10:41 Футбол Скрипник визначився із заявкою Зорі на Лігу Європи 880
10:25 Бокс Красюк: У 2021 році плануємо для Берінчика три бої 751
10:10 Футбол Шотландія - Ізраїль 0:0 (пен 5:4). Огляд матчу 814
09:55 Футбол Півзахисник Олександрії пропустить 2 матчі, дискваліфіковані ще 7 гравців 886
09:40 Футбол Словаччина - Ірландія 0:0 (пен 4:2). Огляд матчу 909
09:25 Бокс Берінчик: Все вдалося зробити, що планував у рингу 1169
09:10 Футбол Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія 1:1 (пен 3:4). Огляд матчу 860
08:55 Футбол Сабо: Наші гравці літають в хмарах, матч із Францією показав їх рівень 762
08:40 Футбол Норвегія - Сербія 1:2. Огляд матчу 978

Луческу: Я зіпсував стосунки з уболівальниками Шахтаря

Сьогодні 10:57 1842 0
Фахівець ще раз пояснив своє резонансне рішення працювати з Динамо
Луческу: Я зіпсував стосунки з уболівальниками Шахтаря
#Луческу, #Динамо

Джерело - FC Inter News.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу знає, що зіпсував відносини з уболівальниками Шахтаря.

Про це заявив сам фахівець.

"Чому я очолив Динамо, хоча раніше стільки років відпрацював з Шахтарем? Коли ти виходиш на такий рівень, то не хочеш падати. Згадайте Трапаттоні, Ліппі або Конте, які після Ювентуса працювали з Інтером. Я знаю, що трохи зіпсував стосунки з уболівальниками Шахтаря, але я хотів відчувати себе живим. Припинивши працювати, я просидів вдома цілий рік, але футбол - це моє життя, і я за ним дуже сумував", - сказав Луческу.

Нагадаємо, напередодні Луческу в Румунії був присутній на церемонії презентації спеціально випущеної на його честь поштової марки.

Коментарі ()