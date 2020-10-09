Головний тренер Динамо Мірча Луческу знає, що зіпсував відносини з уболівальниками Шахтаря.

Про це заявив сам фахівець.

"Чому я очолив Динамо, хоча раніше стільки років відпрацював з Шахтарем? Коли ти виходиш на такий рівень, то не хочеш падати. Згадайте Трапаттоні, Ліппі або Конте, які після Ювентуса працювали з Інтером. Я знаю, що трохи зіпсував стосунки з уболівальниками Шахтаря, але я хотів відчувати себе живим. Припинивши працювати, я просидів вдома цілий рік, але футбол - це моє життя, і я за ним дуже сумував", - сказав Луческу.