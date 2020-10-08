На честь Луческу у Румунії випустили поштову марку

Наставник Динамо удостоївся великої честі у Румунії

Компанія Romfilatelia, що займається випуском поштових марок на території Румунії, вирішила присвятити одну зі своїх робіт 75-річному наставнику київського "Динамо" Мірчі Луческу.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

Організація скористалася тим, що Луческу прилетів на батьківщину на час паузи, викликаної матчами національних збірних, і особисто провела презентацію марки в присутності тренера.

Марка вийшла у світ у серії "Румуни, якими ми пишаємося".

"Це незвичайна ініціатива. В рамках цієї серії на перший план виходять видатні діячі в історії країни. Ще я б відзначив серію, присвячену історичним пам'ятникам. Це все оживляє атмосферу минулих років. Вам завжди вдавалося робити огляд таких місць та особистостей. Варто привітати організаторів. Що ж стосується марки... Не пам'ятаю, коли я в останній раз писав листа. Однак раніше я чи не щодня посилав дружині листівки з тренувального табору", - сказав Луческу.

Відзначимо, що Мірча Луческу у 2009 році з нагоди виграшу з Шахтарем Кубка УЄФА став кавалером національного ордена Зірки Румунії.

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