Півзахисник Миная Владислав Микуляк вирішив завершити кар'єру футболіста та увійшов до тренерського штабу Василя Кобіна.

Про це заявив сам Микуляк.

"Після завершення чемпіонату в першій лізі ми поговорили з головним тренером Василя Кобіна, і я прийняв рішення завершити кар'єру футболіста. Все-таки пограв чимало, час дати дорогу молодим. Можна сказати, що завершив кар'єру на переможній ноті, адже ми завоювали золоті медалі чемпіонату. Керівництво клубу запропонувало мені увійти до тренерського штабу основної команди. Довго не думав і відразу погодився.

Поки тільки освоююся в новій ролі, не звик ще до цього амплуа. Іноді хочеться вибігти на поле і допомогти хлопцям, але пора вже забувати про це і зосередитися на новій роботі. Мені ще треба багато чому навчитися у своїх колег. Буду намагатися постійно вдосконалювати свої тренерські навички.

У нас в команді багато технічних футболістів, тому, думаю, буде кому роздавати передачі. Думаю, що наша команда себе проявить в УПЛ. Як показали перші тури, то з усіма командами можна грати. Так, де - то грандам поступаємося, але з іншими можна сміливо боротися і вигравати", - сказав Микуляк.