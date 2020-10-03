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Інгулець розписав мирову з Минаєм у 5 турі УПЛ

Сьогодні 21:24 194 0
Обидва голи були забиті у першому таймі
Інгулець розписав мирову з Минаєм у 5 турі УПЛ
#Інгулець, #Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець зіграв унічию з Минаєм у рамках 5 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Обидва голи були забиті у першому таймі.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
5 тур, 3 жовтня

Інгулець - Минай 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Нурієв(П), 1:1 - 35 Січінава(П)

Стартові склади команд:

Інгулець: Кринський, Запорожець, Козак(Щедрий 66), Коваленко(Мкомола 66), Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава, Ковальов, Лупашко(Мишуренко 76), Квасний

Запасні: Шуст, Мішуренко, Бартулович, Мкомола, Фатєєв, Білоцерковець, Шишка, Щедрий, Семенко

Минай: Попович, Ткачук, Саків, Шиндер(Ахмедзаде), Маємбе, Кожанов(Сніжко), Маткобожик, Нурієв(Голодюк 90+1), Матчі, Пиняшко, Меліченко

Запасні: Каніболоцький, Капаррос, Лопирьонок, Допілка, Сніжко, Карноза, Голодюк, Ахмедзаде, Глагола

Жовті картки: Козак(9), Коваленко(15), Попович(34), Лупашко(44), Ковальов(49), Пиняшко(50), Маткобожик(52), Пиняшко(57), Ахмедзаде(73)

Червона картка: Пиняшко(57, друга жовта)

Нагадаємо, Рух у меншості зберіг нічию в матчі проти Львова.

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