Денисов: Можуть бути інфіковані ще кілька гравців Шахтаря

Відомий журналіст – про спалах коронавірусу в донецькому клубі

Джерело - Чемпіон.

Абсолютно немає зараз розуміння, хто з гравців Шахтаря в підсумку буде готовий летіти до Мадриду на матч з Реалом.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Як знущально може вивернути на виворіт наші очікування коронавірус, ми вже побачили на прикладі спустошеної епідемією збірної у грі з Францією. У Шахтарі напередодні Ліги чемпіонів зараз реально все критично складно. Мінус 9 гравців основи. Поки 9. Говорили ввечері з Сергієм Палкіним. Є ймовірність, що можуть бути інфіковані ще кілька гравців. За найоптимістичніших прогнозів, футболісти, у яких виявлено коронавірус, зможуть повернутися до тренувань не раніше, ніж через 10-14 днів. Абсолютно немає зараз розуміння, хто в підсумку буде готовий летіти до Мадриду на матч з Реалом", - зазначив Денисов.

Раніше повідомлялося, що 9 гравців і 9 працівників донецького Шахтаря захворіли на коронавірус.