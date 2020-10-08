У Шахтарі 18 випадків COVID-19: Марлос і Коваленко повертаються у збірну України

У Шахтарі спалах коронавірусу

Після повторного тестування Шахтаря на COVID-19 виявлено 9 гравців і 9 осіб персоналу першої команди з позитивними результатами.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Інфіковані йдуть на десятиденну самоізоляцію. У більшості хвороба минає безсимптомно, в декого – у легкій формі.

При цьому півзахисники Марлос і Віктор Коваленко вирушать до збірної України та зможуть готуватися до майбутніх матчів Ліги націй.

Інші футболісти, за винятком виявлених осіб із позитивними результатами тестів, 9 жовтня повернуться до тренувань.

Нагадаємо, Шахтар дозаявив двох футболістів.