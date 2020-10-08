Збірна Німеччини назвала склад на матч із Україною у Лізі націй

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб збірної Німеччини визначився із складом своєї команди, яка полетить на матч Ліги націй проти України.
У заявку потрапило 23 футболісти.
Склад збірної Німеччини
Воротарі: Бернд Лено, Мануель Ноєр, Кевін Трапп.
Захисники: Маттіас Гінтер, Робін Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Робін Кох, Антоніо Рюдігер, Емре Джан, Ніклас Зюле, Джонатан Та.
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Півзахисники: Юліан Брандт, Юліан Дракслер, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Йозуа Кімміх, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Флоріан Нойхаус, Тоні Кроос.
Нападники: Лука Вальдшмідт, Тімо Вернер
Матч Україна - Німеччина відбудеться 10 жовтня у Києві на НСК Олімпійський, початок гри о 21:45.