Збірна Німеччини назвала склад на матч із Україною у Лізі націй

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної Німеччини визначився із складом своєї команди, яка полетить на матч Ліги націй проти України.

У заявку потрапило 23 футболісти.

Склад збірної Німеччини

Воротарі: Бернд Лено, Мануель Ноєр, Кевін Трапп.

Захисники: Маттіас Гінтер, Робін Госенс, Лукас Клостерманн, Марсель Хальстенберг, Робін Кох, Антоніо Рюдігер, Емре Джан, Ніклас Зюле, Джонатан Та.

Актуально: Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE

Півзахисники: Юліан Брандт, Юліан Дракслер, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Йозуа Кімміх, Кай Хаверц, Йонас Хофманн, Флоріан Нойхаус, Тоні Кроос.

Нападники: Лука Вальдшмідт, Тімо Вернер

Матч Україна - Німеччина відбудеться 10 жовтня у Києві на НСК Олімпійський, початок гри о 21:45.