Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України прийматие збірну Німеччини в 3 турі групи А4 Ліги Націй УЄФА.

Матч відбудеться в суботу, 10 жовтня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 21:45. Пряма трансляція на телеканалы Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Німеччина наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 2-х турів Україна посідає 2 сходинку в турнірній таблиці групи, набравши 3 очка. У Німеччина - 2 бали та 3 місце. У 1 турі підопічні Шевченка вдома перемогли Швейцарію (2:1), а в 2-му розгромно програли Іспанії (4:0).

Нагадаємо, збірна України зазнала найбільшої поразки в історії у товариському матчі проти Франції (7:1).