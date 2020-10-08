Неймар отримав травму на тренуванні збірної Бразилії

Футболіст почав курс фізіотерапевтичного лікування

Нападник ПСЖ Неймар достроково завершив тренування збірної Бразилії.

Про це повідомляє ESPN.

Під час заняття у футболіста з'явилися болі в попереку. Гравець почав лікування і фізіотерапію. Він буде перебувати під наглядом найближчу добу, після чого лікарі збірної складуть курс реабілітації для футболіста.

Не виключено, що Неймар пропустить старт відбору на ЧС-2022. У п'ятницю, 9 жовтня, Бразилія повинна зіграти з командою Болівії.

Раніше, ПСЖ підписав хавбека Барселони Рафінью.