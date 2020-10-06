Бразилець перебрався в Париж в статусі вільного агента

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ підписав контракт з півзахисником каталонської Барселони Рафіньєю.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

З парижанами він підписав контракт до 30 червня 2023 року. Раніше зазначалося, що за футболіста ПСЖ заплатив 3 млн євро.

✍️ Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @Rafinha.



Le milieu de terrain brésilien s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣3⃣. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2020

У минулому сезоні Рафінья грав за Сельту на правах оренди. У чемпіонаті Іспанії він зіграв 29 матчів, забив три м'ячі.

Нагадаємо, Рафінья є рідним братом півзахисника Ліверпуля Тьяго Алькантари.

Раніше, ПСЖ зацікавлений в підписанні Еріксена.