Джерело - Чемпіон.
ПСЖ підписав контракт з півзахисником каталонської Барселони Рафіньєю.
Про це повідомляє пресслужба французького клубу.
З парижанами він підписав контракт до 30 червня 2023 року. Раніше зазначалося, що за футболіста ПСЖ заплатив 3 млн євро.
✍️ Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @Rafinha.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2020
Le milieu de terrain brésilien s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣3⃣. 🔴🔵
У минулому сезоні Рафінья грав за Сельту на правах оренди. У чемпіонаті Іспанії він зіграв 29 матчів, забив три м'ячі.
Нагадаємо, Рафінья є рідним братом півзахисника Ліверпуля Тьяго Алькантари.
Раніше, ПСЖ зацікавлений в підписанні Еріксена.