Шевченко: На матч з Францією ми викликали фактично молодіжну збірну

У збірній України у контрольному матчі з Францією (1:7) було багато проблемних позицій.

Про це заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

"Циганков набирає форму, і це радує. Чесно кажучи, у нас багато проблемних позицій. Ми не знаємо, яка кількість гравців у нас буде в найближчих матчах. Кого ми зможемо викликати, кого не зможемо. Дуже важка ситуація, але ми повинні з неї виходити. Ми викликали фактично молодіжну збірну, нас чекають дві гри з Німеччиною та Іспанією. Яка ситуація з гравцями Шахтаря, буде відомо завтра. Тому подивимося, ким ми зможемо підсилитися.

Я хочу сказати, що у нас попереду ще два офіційні матчі, а у Динамо був дуже щільний графік. Сидорчук та Караваєв не грали, бо ми повинні планувати подальші матчі. Тим більше я не знаю, чи зможемо ми ще когось дозаявити. На даний момент я повинен відштовхуватися від тих гравців, які у мене в обоймі. На даний момент у нас всього 18 польових гравців і 1 воротар і з цього ми повинні виходити, плануючи наступні ігри", - зазначив Шевченко.