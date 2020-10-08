Нападник Інгульця залишив клуб через сімейні обставини

Мішуренко отримав статус вільного агента

Футбольний клуб Інгулець залишив нападник Олександр Мішуренко, який виступав у складі команди ще на аматорському рівні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Мішуренко звернувся до керівництва клубу з проханням надати йому статус вільного агента та відпустити його за сімейними обставинами.

Олександр прийшов до клубу у далекому 2015 році. Загалом у складі Інгульця Мішуренко провів 106 офіційних матчів у професійних змаганнях, в яких забив 20 голів. Свій перший матч в УПЛ провів 13 вересня 2020 року проти Ворскли, змінивши на 77 хвилині Ніка Сітчінава.

Раніше, Інгулець орендував нападника Зорі.