Шевченко очікує на підсилення збірної України

Збірна України може підсилитися гравцями після повернення у Київ.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Чи можна очікувати на підсилення збірної після повернення до Києва? Виходячи із ситуації, що склалася, ми готуємо список гравців, які можуть нас підсилити. Вони будуть проходити тестування. Ми маємо розуміти ситуацію з тими, хто вже проходив тести, і потім вирішувати, чи зможуть вони приєднатися.

Плани не змінюються — вилітаємо до Києва наступного дня після гри", - розповів Шевченко.