Шевченко назвав головну зірку збірної Франції

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам є її головною зіркою.

Про це розповів наставник збірної України Андрій Шевченко.

"Головна зірка збірної Франції? Кожного гравця цієї збірної можна назвати небезпечним. Це надзвичайно збалансована команда, яка має чудових гравців на всіх позиціях.

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Головною ж її зіркою я вважаю тренера Дідьє Дешама, я його дуже поважаю за ту роботу, яку він провів останніми роками", - розповів Шевченко.