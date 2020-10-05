Динамо просить Кличка дозволили повернути уболівальників на матчі Ліги чемпіонів

Динамо звернулося до міського голови Києва Віталія Кличка з проханням дозволити проводити домашні матчі Ліги чемпіонів із глядачами.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Як відомо з офіційних джерел місцевої влади, техногенною комісією КМДА, у порядку виключення, 02.10.2020 надано дозвіл Українській асоціації футболу (УАФ) на проведення трьох матчів національної та молодіжної збірних країни у місті Києві за участю обмеженої до 30% кількості глядачів.

Проте, станом на сьогодні продовжує діяти рішення №56 тієї ж Комісії від 18.08.2020 про заборону доступу глядачів під час проведення футбольних матчів у м. Києві до стабілізації епідемічної ситуації.

Враховуючи зазначений факт, просимо Вас у межах чинного законодавства та з врахуванням санітарно-епідемічної ситуації, розглянути можливість перегляду рішення Комісії та дозволити доступ глядачів у встановленій УЄФА квоті до 30% на трибуни НСК Олімпійський під час матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

Керівництвом та відповідними службами ФК Динамо (Київ) у разі прийняття позитивного рішення з даного питання буде виконано усі вимоги спеціального медичного протоколу МОЗ України, УАФ та УЄФА, з метою збереження здоров’я та безпеки глядачів.

Сподіваємося на порозуміння та дякуємо за співпрацю", - йдеться в повідомленні.