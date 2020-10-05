У Києві дозволили уболівальникам відвідувати міжнародні матчі

Віталій Кличко прокоментував допуск уболівальників на стадіон

Джерело - Чемпіон.

У Києві дозволили проводити міжнародні матчі при частково заповнених трибунах.

Про це розповів міський голова столиці України Віталій Кличко.

"Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА за присутності на трибунах вболівальників. Місця на стадіонах можна буде заповнювати на 30%", - розповів Кличко.

Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА за присутності на трибунах вболівальників. Місця на стадіонах можна буде заповнювати на 30%. #UEFA — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) October 5, 2020

Нагадаємо, став відомий склад збірної України на матч з Францією.