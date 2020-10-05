 У Києві дозволили уболівальникам відвідувати міжнародні матчі | Футбол | Champion.com.ua
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У Києві дозволили уболівальникам відвідувати міжнародні матчі

Сьогодні 16:58 579 0
Віталій Кличко прокоментував допуск уболівальників на стадіон
У Києві дозволили уболівальникам відвідувати міжнародні матчі
#Київ, #Кличко

Джерело - Чемпіон.

У Києві дозволили проводити міжнародні матчі при частково заповнених трибунах.

Про це розповів міський голова столиці України Віталій Кличко.

"Київ погодився із пропозицією Української асоціації футболу щодо проведення міжнародних матчів під егідою УЄФА за присутності на трибунах вболівальників. Місця на стадіонах можна буде заповнювати на 30%", - розповів Кличко.

Нагадаємо, став відомий склад збірної України на матч з Францією.

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