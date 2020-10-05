У матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги проти Десни (2:2) у Шахтаря була не правильна тактика.

Про це заявив колишній нападник Динамо і збірної України Віктор Леоненко.

"Найголовніша проблема в Шахтарі - неправильна тактика. Вони, якщо простіше сказати, повільно контролюють м'яч. Кожен футболіст тягне м'яч по 5-7 секунд.

Мені здається, Каштру не може змусити відібрати м'яч гравців атаки. Вперед йдуть всі, а решта чекає таксі. Шахтар третю гру розпочав з форою, а це нелегко. Вже одразу нерви, треба швидше зрівнювати рахунок, а тут ще й грубо привозять", - сказав Леоненко.