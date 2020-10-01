Названо найкращого гравця сезону у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 був визнаний форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Для 32-річного поляка це вже друга нагорода за вечір. Раніше він був визнаний найкращим форвардом сезону в Лізі чемпіонів.
🌠 UEFA Men's Player of the Year 🌠— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
🏆 𝗟𝗘𝗪𝗔𝗡𝗗𝗢𝗪𝗦𝗞𝗜 🔴#UEFAawards | #UCLdraw pic.twitter.com/rUoVxPtSXq
У минулому сезоні Левандовський забив 15 голів в 10 матчах Ліги чемпіонів. Разом з Баварією 32-річний поляк став володарем Кубка чемпіонів.