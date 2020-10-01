Названо найкращого гравця сезону у Лізі чемпіонів

Левандовський став найкращим гравцем сезону

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону 2019/2020 був визнаний форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Для 32-річного поляка це вже друга нагорода за вечір. Раніше він був визнаний найкращим форвардом сезону в Лізі чемпіонів.

У минулому сезоні Левандовський забив 15 голів в 10 матчах Ліги чемпіонів. Разом з Баварією 32-річний поляк став володарем Кубка чемпіонів.