 Манчестер Сіті готовий пожертвувати Зінченком заради Алаби | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті готовий пожертвувати Зінченком заради Алаби

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Манчестер Сіті готовий пожертвувати Зінченком заради Алаби
#Манчестер Сіті, #Зінченко, #Алаба

Джерело - sport.ua.

Манчестер Сіті під час нинішнього трансферного вікна бажає підписати захисника Баварії Давіда Алабу. 

Про це повідомляє The Times.

Однак для того, щоб здійснити трансфер Алаби, Сіті потрібно спочатку продати Олександра Зінченка.

Контракт Алаби з Баварією закінчується влітку 2021 року та австрієць не хоче продовжувати угоду. Тому Баварія готова продати свого гравця.

Альтернативою Алабі для Манчестер Сіті є Ніколас Тальяфіко з Аякса, однак підписати аргентинця буде складніше через небажання нідерландського клубу продавати свого гравця.

Що стосується Зінченка, то в його підписанні зацікавлена ​​Барселона, яка розглядає українця в якості заміни Жорді Альбі.

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