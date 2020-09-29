 Манчестер Сіті знайшов заміну Зінченку | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті знайшов заміну Зінченку

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Українець може залишити стан містян найближчим часом
Манчестер Сіті знайшов заміну Зінченку
#Манчестер Сіті

Джерело - iSport.ua.

Манчестер Сіті цікавиться послугами захисника Аякса Ніколаса Тальяфіко.

Про це повідомляє Telegraph. 

Відзначається, що трансфер аргентинця буде залежати від продажу Олександра Зінченка, з яким готові розлучитися містяни.

Нагадаємо, що контракт між сторонами розрахований до 2024 року. У цьому сезоні українець не провів жодного матчу за Ман Сіті, і тільки недавно  повернувся в загальну групу після травми. 

Раніше повідомлялося, що Зінченко потрапив у сферу інтересів декількох європейських клубів.

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