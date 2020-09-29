Манчестер Сіті знайшов заміну Зінченку

Українець може залишити стан містян найближчим часом

Манчестер Сіті цікавиться послугами захисника Аякса Ніколаса Тальяфіко.

Про це повідомляє Telegraph.

Відзначається, що трансфер аргентинця буде залежати від продажу Олександра Зінченка, з яким готові розлучитися містяни.

Нагадаємо, що контракт між сторонами розрахований до 2024 року. У цьому сезоні українець не провів жодного матчу за Ман Сіті, і тільки недавно повернувся в загальну групу після травми.

Раніше повідомлялося, що Зінченко потрапив у сферу інтересів декількох європейських клубів.