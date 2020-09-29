Манчестер Сіті хоче позбутися Зінченка

Олександр Зінченко може змінити клуб

Манчестер Сіті вирішив продати українського захисника Олександра Зінченка до закриття трансферного вікна.

Про це повідомляє The Athletic.

Манчестер Сіті схиляється до того, аби погодитися на одну з пропозицій, які отримав восени стосовно продажу українця. Головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола має намір придбати замість Зінченка іншого лівого оборонця.

У Олександра Зінченка контракт з англійцями до літа 2024 року, а його орієнтована трансферна вартість складає 24 млн євро. У нинішньому сезоні українець ще не зіграв жодного матчу через травму.

Нагадаємо, Барселона розгляне кандидатуру Зінченка за однієї умови.