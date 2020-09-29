Манчестер Сіті хоче позбутися Зінченка

Джерело - espreso.tv.
Манчестер Сіті вирішив продати українського захисника Олександра Зінченка до закриття трансферного вікна.
Про це повідомляє The Athletic.
Манчестер Сіті схиляється до того, аби погодитися на одну з пропозицій, які отримав восени стосовно продажу українця. Головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола має намір придбати замість Зінченка іншого лівого оборонця.
У Олександра Зінченка контракт з англійцями до літа 2024 року, а його орієнтована трансферна вартість складає 24 млн євро. У нинішньому сезоні українець ще не зіграв жодного матчу через травму.
Нагадаємо, Барселона розгляне кандидатуру Зінченка за однієї умови.