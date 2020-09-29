Матч Першої ліги перенесли через спалах коронавірусу

У херсонському клубі захворіли вісім осіб

Джерело - ФК Кристал.

Матч п'ятого туру Першої ліги між херсонським Кристалом і Альянсом з Липової Долини перенесений на невизначений термін.

Про це повідомляє пресслужба херсонського клубу.

Адміністрація ПФЛ затвердила перенесення зустрічі через COVID-19, який виявили у восьми представників херсонського клубу.

Рішення про нову дату матчу, який був запланований на 6 жовтня, буде прийнято пізніше.

Нагадаємо, що раніше Ліга не схвалила прохання Кристала про перенесення матчу з Металістом 1925 (1:2). Після поразки коуч херсонців Едуард Хавров подав у відставку, яку керівництво Кристала прийняло.

У новому сезоні Кристал в чотирьох турах не добув жодного очка. Альянс з сімома очками йде на четвертій позиції чемпіонату Першої ліги.