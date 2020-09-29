Клуб Першої ліги звільнив тренера

Кристал шукає нового головного тренера

Херсонський Кристал прийняв відставку головного тренера Едуарда Хаврова.

Про це розповів директор клубу Сергій Шевцов.

"Едуард Анатолійович написав заяву про звільнення – це було ризиковане рішення для мене, але я прийняв його. На мою думку, є ряд проблем, втрачені важелі управління командою. Наразі ми вже розпочали пошуки нового головного тренера", - розповів Шевцов.

Хавров очолив Кристал у липні 2019 року. У минулому сезоні херсонці посіли друге місце в групі B Другої ліги, що дозволило Кристалу підвищитись у класі. У нинішньому сезоні Першої ліги команда програла всі 4 матчі та займає останнє 16-те місце.

Нагадаємо, Металіст 1925 обіграв Кристал.