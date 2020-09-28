Призначено арбітрів на матчі 1/16 Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі третього (1/16) раунду розіграшу Кубка України-2020/2021.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
30 вересня.
14.00 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Дніпро-1 (Дніпро). Копієвський В.В. (Кропивницький)
15.00 Вікторія (Миколаївка) - Маріуполь (Маріуполь). Можаровський Ю.А. (Львів)
15.00 Полісся (Житомир) - Минай (Минай). Кривушкін Д.В. (Харків)
15.00 Верес (Рівне) - Миколаїв (Миколаїв). Серпутько Г.О. (Одеса)
16.00 Кривбас (Кривий Ріг) - Нива (Вінниця). Іванов Ю.В. (Донецька обл.)
16.00 Епіцентр (Дунаївці) - Агробізнес (Волочиськ). Труханов К.В. (Харків)
17.00 Ворскла (Полтава) - Львів (Львів). Козиряцький М.С. (Запоріжжя)
17.00 Десна (Чернігів) - Рух (Львів). Коваленко А.А. (Полтава)
17.30 Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Колос (Ковалівка). Шандор О.А. (Львів)
18.30 Олександрія (Олександрія) - Інгулець (Петрове). Бондаренко Д.Є. (Одеса)
1 жовтня
18.30 ВПК-Агро (Шевченківка) - Олімпік (Донецьк). Деревінський О.О. (Київ)
Нагадаємо, Ворскла зіграла внічию з Маріуполем у 4 турі УПЛ.