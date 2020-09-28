 Призначено арбітрів на матчі 1/16 Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Призначено арбітрів на матчі 1/16 Кубка України

Сьогодні 16:40 345 0
Базовим днем проведення матчів є 30 вересня
Призначено арбітрів на матчі 1/16 Кубка України
#Кубок України

Джерело - Чемпіон.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі третього (1/16) раунду розіграшу Кубка України-2020/2021.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

30 вересня.

14.00 Гірник-Спорт (Горішні Плавні) - Дніпро-1 (Дніпро). Копієвський В.В. (Кропивницький)

15.00 Вікторія (Миколаївка) - Маріуполь (Маріуполь). Можаровський Ю.А. (Львів)

15.00 Полісся (Житомир) - Минай (Минай). Кривушкін Д.В. (Харків)

15.00 Верес (Рівне) - Миколаїв (Миколаїв). Серпутько Г.О. (Одеса)

16.00 Кривбас (Кривий Ріг) - Нива (Вінниця). Іванов Ю.В. (Донецька обл.)

16.00 Епіцентр (Дунаївці) - Агробізнес (Волочиськ). Труханов К.В. (Харків)

17.00 Ворскла (Полтава) - Львів (Львів). Козиряцький М.С. (Запоріжжя)

17.00 Десна (Чернігів) - Рух (Львів). Коваленко А.А. (Полтава)

17.30 Прикарпаття (Івано-Франківськ) - Колос (Ковалівка). Шандор О.А. (Львів)

18.30 Олександрія (Олександрія) - Інгулець (Петрове). Бондаренко Д.Є. (Одеса)

1 жовтня

18.30 ВПК-Агро (Шевченківка) - Олімпік (Донецьк). Деревінський О.О. (Київ)

Нагадаємо, Ворскла зіграла внічию з Маріуполем у 4 турі УПЛ.

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