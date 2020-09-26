Ворскла зіграла внічию з Маріуполем у 4 турі УПЛ

Команди не змогли забити голів у матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 вересня, Ворскла у рамках 4 туру УПЛ приймала Маріуполь.

Матч завершився внічию – 0:0.

Відзначимо, що Маріуполь у кінцівці матчу залишився у меншості, дві жовті картки впродовж двох хвилини отримав півзахисник Микита Перерман.

Чемпіонат України – УПЛ

04 тур 26 вересня

Ворскла – Маріуполь 0:0

Ворскла: Дмитро Різник, Ігор Пердута, Наджиб Якубу, Олександр Скляр, Владислав Кулач (Денис Васін 66), Руслан Степанюк (Павло Ребенок 66), Сергій Яворський, Володимир Чеснаков, Давид Пуцлін, Ібрахім Кане, Пап-Альюн Ндіайє

Маріуполь: Євген Гальчук, Олексій Биков (Микита Петерман 81), Сергій Чоботенко, Максим Чех, Дмитро Топалов (Данило Ігнатенко 81), Дмитро Мишньов, Сергій Горбунов (Олексій Кащук 69), Артем Бондаренко, Ігор Кірюханцев, Петро Стасюк, Данило Сікан (Андрій Кулаков 63)

Попередження: Скляр 49, Пуцлін 90+1 - Биков 17, Гальчук 20, Сікан 49, Топалов 53, Петерман 90+1, Петерман 90+6

Вилученя: Микита Петерман 90+6 (друга жовта)

Нагадаємо, Динамо познущалося з Миная в 4 турі УПЛ.