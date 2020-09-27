Джерело - офіційний сайт Динамо.
Вінгер київського Динамо Віктор Циганков допоміг своїй команді знищити Минай у 4 турі української Прем'єр-ліги, забивши один гол.
Це взяття воріт стало для українця 51-м у рамках виступів в УПЛ.
Таким чином, Циганков піднявся на 8-й рядок найкращих снайперів Динамо в чемпіонаті України, наздогнавши Валентина Белькевича.
Найближчі орієнтири для Циганкова - це Артем Мілевський (57 голів) і Олег Гусєв (58 голів).
ТОТ-5 найкращих снайперів Динамо в історії чемпіонату України виглядає так:
1. Сергій Ребров - 113 голів (242 матчі)
2. Андрій Ярмоленко - 99 голів (228 матчів)
3. Максим Шацьких - 97 голів (215 матчів)
4. Андрій Шевченко - 83 голи (172 матчі)
5. Віктор Леоненко - 61 гол (98 матчів)
...
8. Віктор Циганков - 51 гол (109 матчів)
Нагадаємо, Луческу оцінив захист Динамо.