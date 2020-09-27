Українець вийшов на 8 місце в цьому рейтингу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков допоміг своїй команді знищити Минай у 4 турі української Прем'єр-ліги, забивши один гол.

Це взяття воріт стало для українця 51-м у рамках виступів в УПЛ.

Таким чином, Циганков піднявся на 8-й рядок найкращих снайперів Динамо в чемпіонаті України, наздогнавши Валентина Белькевича.

Найближчі орієнтири для Циганкова - це Артем Мілевський (57 голів) і Олег Гусєв (58 голів).

ТОТ-5 найкращих снайперів Динамо в історії чемпіонату України виглядає так:

1. Сергій Ребров - 113 голів (242 матчі)

2. Андрій Ярмоленко - 99 голів (228 матчів)

3. Максим Шацьких - 97 голів (215 матчів)

4. Андрій Шевченко - 83 голи (172 матчі)

5. Віктор Леоненко - 61 гол (98 матчів)

...

8. Віктор Циганков - 51 гол (109 матчів)

Нагадаємо, Луческу оцінив захист Динамо.